Шахин – фаворит на пост тренера «Бешикташа» в случае отставки Сульшера

Нури Шахин может возглавить «Бешикташ».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, турецкий специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Бешикташа » на случай, если клуб решит расстаться с Оле-Гуннаром Сульшером .

Ранее турецкий клуб вылетел из Лиги Европы, уступив «Шахтеру» во 2-м квалификационном раунде со счетом 2:6 по сумме двух встреч.

Шахин возглавлял дортмундскую «Боруссию» по ходу прошлого сезона, но был уволен в январе.