Шахин – фаворит на пост тренера «Бешикташа» в случае отставки Сульшера
Нури Шахин может возглавить «Бешикташ».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, турецкий специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Бешикташа» на случай, если клуб решит расстаться с Оле-Гуннаром Сульшером.
Ранее турецкий клуб вылетел из Лиги Европы, уступив «Шахтеру» во 2-м квалификационном раунде со счетом 2:6 по сумме двух встреч.
Шахин возглавлял дортмундскую «Боруссию» по ходу прошлого сезона, но был уволен в январе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
