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«Динамо» готово за 15 млн евро купить 19-летнего вингера «Гремио» Алиссона. Идут переговоры (Иван Карпов)

«Динамо» готово расстаться с 15 млн евро ради 19-летнего бразильца.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб привлекает вингер «Гремио» Алиссон. Несмотря на немалую цену, команда РПЛ согласна на такие траты.

Отмечается, что «Динамо» уже ведет переговоры с бразильским клубом, желающим сохранить футболиста хотя бы до конца года.

Алиссон провел 22 матча за нынешнюю команду и сделал один голевой пас. В его контракте предусмотрены отступные в размере 60 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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