«Динамо» готово за 15 млн евро купить 19-летнего вингера «Гремио» Алиссона. Идут переговоры (Иван Карпов)

«Динамо» готово расстаться с 15 млн евро ради 19-летнего бразильца.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб привлекает вингер «Гремио » Алиссон. Несмотря на немалую цену, команда РПЛ согласна на такие траты.

Отмечается, что «Динамо » уже ведет переговоры с бразильским клубом, желающим сохранить футболиста хотя бы до конца года.

Алиссон провел 22 матча за нынешнюю команду и сделал один голевой пас. В его контракте предусмотрены отступные в размере 60 млн евро.