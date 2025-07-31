«Лейпциг» хочет 75 млн евро и бонусы за Шешко, а также процент от перепродажи

«Лейпциг» хочет получить более 75 млн евро за Беньямина Шешко.

Ранее стало известно , что «Манчестер Юнайтед » начал переговоры с немецким клубом по трансферу форварда.

Кроме того, 22-летнего игрока хочет подписать «Ньюкасл ».

По данным The Athletic, «Лейпциг» намерен получить 75 млн евро плюс бонусы, а также процент от перепродажи Шешко в случае любой сделки.

Действующий контракт словенца рассчитан до 2029 года. Подписывая новое соглашение в прошлом году, форвард предполагал, что топ-клуб может предложить за него около 80-90 млн евро, и тогда «Лейпциг » позволит ему уйти, отмечает The Athletic.

В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин провел 33 матча, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .