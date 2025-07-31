«Лейпциг» хочет 75 млн евро и бонусы за Шешко, а также процент от перепродажи
«Лейпциг» хочет получить более 75 млн евро за Беньямина Шешко.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с немецким клубом по трансферу форварда.
Кроме того, 22-летнего игрока хочет подписать «Ньюкасл».
По данным The Athletic, «Лейпциг» намерен получить 75 млн евро плюс бонусы, а также процент от перепродажи Шешко в случае любой сделки.
Действующий контракт словенца рассчитан до 2029 года. Подписывая новое соглашение в прошлом году, форвард предполагал, что топ-клуб может предложить за него около 80-90 млн евро, и тогда «Лейпциг» позволит ему уйти, отмечает The Athletic.
В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин провел 33 матча, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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