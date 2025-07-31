«Ноттингем Форест» купил Ндойе у «Болоньи» за 40+5 млн евро

«Ноттингем Форест» подписал Дана Ндойе из «Болоньи».

Сообщалось , что трансфер вингера обойдется «лесникам» в 40 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты. Фабрицио Романо отмечает , что максимальная сумма бонусов – 5 млн евро.

24-летний игрок заключил контракт, рассчитанный до 2030 года.

В «Болонье» швейцарец выступал с лета 2023 года. Всего на его счету 75 матчей за итальянский клуб.

В прошлом сезоне Серии А Дан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

Фото: nottinghamforest.co.uk