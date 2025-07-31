Гафин о лимите в РПЛ: «Хотелось бы качественный критерий, но это нереалистично. Сложно привозить футболистов уровня только национальных сборных»
Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.
– Вы присутствовали на тайной встрече с президентом РФС Александром Дюковым, на которой в числе прочих зашла речь и о лимите. Насколько на ваш взгляд, возможно, чтобы у лимита в РПЛ появился качественный критерий – то есть, чтобы не завозили в лигу сброда?
– Качественный критерий – это хорошо. Но вопрос, насколько это выполнимо.
Могу ошибаться, но качественный критерий есть в АПЛ, наиболее платежеспособной лиге мира.
Если мы принимаем за качественный критерий статус игрока сборной – для большинства российских клубов, которые ограничены как бюджетом, так и уровнем привлекательности лиги – с учетом имеющихся ограничений, сложно будет привозить футболистов уровня только национальных сборных.
Поэтому отвечу так: хотелось бы качественный критерий, но на сегодняшний день это, на мой взгляд, нереалистично, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.