«Динамо» объявило о трансфере хавбека «Атлетико Минейро» Рубенса
Полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс Диас перешел в «Динамо».
Москвичи объявили о трансфере 24-летнего бразильца. Контракт – до 2030 года.
Фото: t.me/fcdynamo
Ранее сообщалось, что бело-голубые заплатят за Рубенса 9 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, бразильцы получат 15% от суммы при перепродаже хавбека.
Статистику Рубенса можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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