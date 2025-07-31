«Динамо» объявило о трансфере хавбека «Атлетико Минейро» Рубенса

Полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс Диас перешел в «Динамо».

Москвичи объявили о трансфере 24-летнего бразильца. Контракт – до 2030 года.

Фото: t.me/fcdynamo

Ранее сообщалось , что бело-голубые заплатят за Рубенса 9 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, бразильцы получат 15% от суммы при перепродаже хавбека.

Статистику Рубенса можно найти здесь .