«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и «Борнмут» с общим счетом 6:2 в ходе турне в США
«Манчестер Юнайтед» выиграл второй подряд товарищеский матч в США.
Команда тренера Рубена Аморима в Чикаго переиграла «Борнмут» со счетом 4:1.
В составе манкунианцев голами отличились Расмус Хейлунд, Патрик Доргу, Амад Диалло и Итан Уильямс. Доргу также отметился одной результативной передачей.
«Манчестер Юнайтед» ранее в Нью-Джерси сыграл товарищеский матч против «Вест Хэма» и одержал победу со счетом 2:1.
Манкунианцы проведут еще один матч в ходе турне в США – 4 августа против «Эвертона».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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