«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и «Борнмут» с общим счетом 6:2 в ходе турне в США

«Манчестер Юнайтед» выиграл второй подряд товарищеский матч в США.

Команда тренера Рубена Аморима в Чикаго переиграла «Борнмут » со счетом 4:1.

В составе манкунианцев голами отличились Расмус Хейлунд , Патрик Доргу, Амад Диалло и Итан Уильямс. Доргу также отметился одной результативной передачей.

«Манчестер Юнайтед » ранее в Нью-Джерси сыграл товарищеский матч против «Вест Хэма» и одержал победу со счетом 2:1.

Манкунианцы проведут еще один матч в ходе турне в США – 4 августа против «Эвертона».