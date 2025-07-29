Мусаев про 2 поражения подряд: «Или «Краснодар» возвращается на землю, или это все будет продолжаться. Нельзя играть только один тайм. Пропущенные голы – наши грубейшие ошибки»

Мурад Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Крыльев Советов» (1:2).

«Быки» дома уступили в 1-м туре FONBET Кубка России.

– Второе подряд домашнее поражение. С чем это связано?

– Примерно с тем же, что и первое поражение. В эпизодах с пропущенными голами наши грубейшие ошибки. Мы не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет.

Вот эти вывески чемпионства – все нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и сегодня с «Крыльями Советов», но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас или возвращаемся на землю, или это все будет продолжаться.

Второй тайм – нет претензий, бились, старались, отдали все силы, создали моменты, но нельзя играть только или второй тайм, или первый. К сожалению, проиграли, но я надеюсь, что мы сделаем правильные выводы, и это поражение может стать отправной точкой к тому, что было в прошлом сезоне.

Можно сказать, что стартовому составу не хватило сыгранности. Я не хочу выносить, чем я недоволен, но в моментах с голом так играть нельзя. 100%, что сыгранности не хватило. Именно тактически мы ходили, какие‑то моменты прокатывали, играли. Видно, еще несыгранность есть. Моменты с пропущенными голами недопустимы.

– Много моментов не реализовал «Краснодар». С чем это связано? С какой‑то неуверенностью игроков?

– Все к одному идет: просто не надо пропускать эти мячи. Играй, счет 0:0, или ты 1:0 ведешь – и будет тебе спокойней забивать эти мячи. Создаем сами себе определенные трудности, и потом одно за другое цепляется. То есть мы понимаем четко, в чем проблема, понимаем, что делать. Этим займемся с завтрашнего дня, – сказал главный тренер «Краснодара ».