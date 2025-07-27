«Бавария» отдаст Сарагосу в аренду в «Сельту» с обязательным выкупом

Вингер «Баварии» Брайан Сарагоса перейдет в «Сельту».

Как сообщает журналист Маттео Моретто, клубы согласовали трансфер 23-летнего испанца на правах аренды с обязательным выкупом.

Прошедший сезон Сарагоса провел в аренде в «Осасуне», отметившись голом и 6 ассистами в 27 матчах Ла Лиги . Его подробную статистику можно найти здесь .