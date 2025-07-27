Пьянич о карьере: «Я играл за «Ювентус», «Барселону», ЦСКА – в основном крупнейшие клубы в своих странах. Мечтал об этом, но это еще не конец»
Миралем Пьянич заявил, что не планирует завершать карьеру.
Боснийский полузащитник находится в статусе свободного агента после ухода из ЦСКА по окончании прошлого сезона.
– Я играл за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ», за «Аль-Шарджу» из Дубая, а в прошлом году за московский ЦСКА – в основном за крупнейшие клубы в своих странах. Я счастлив и горд – я мечтал об этом, но это еще не конец.
Я свободный агент и занимаюсь с тренером. Хочу поиграть еще год или два, я ищу интересный проект.
– Думаете о возвращении в Италию?
– Почему бы и нет? Это мой второй дом, – сказал Пьянич.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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