Пьянич о карьере: «Я играл за «Ювентус», «Барселону», ЦСКА – в основном крупнейшие клубы в своих странах. Мечтал об этом, но это еще не конец»

Миралем Пьянич заявил, что не планирует завершать карьеру.

Боснийский полузащитник находится в статусе свободного агента после ухода из ЦСКА по окончании прошлого сезона.

– Я играл за «Мец», «Лион », «Рому», «Ювентус », «Барселону», «Бешикташ », за «Аль-Шарджу» из Дубая, а в прошлом году за московский ЦСКА – в основном за крупнейшие клубы в своих странах. Я счастлив и горд – я мечтал об этом, но это еще не конец.

Я свободный агент и занимаюсь с тренером. Хочу поиграть еще год или два, я ищу интересный проект.

– Думаете о возвращении в Италию?

– Почему бы и нет? Это мой второй дом, – сказал Пьянич.