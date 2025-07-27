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«Интер» откажется от трансфера защитника Леони из «Пармы». Миланцы хотят сохранить средства на Лукмана (La Gazzetta dello Sport)

«Интер» отказывается от трансфера Джованни Леони ради покупки Адемолы Лукмана.

Ранее сообщалось, что миланцы планируют улучшить предложение по Лукману с 40 млн до 42 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. При этом «Аталанта» оценивает нападающего в 50 миллионов.

Сам игрок уже выбрал «Интер» и готов отклонить более выгодное предложение «Наполи», а также не рассматривает переход в «Атлетико», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что на трансфер Леони из «Пармы» пришлось бы потратить около 30 млн евро, а миланцы хотят иметь в распоряжении средства на Лукмана. «Интер» намерен ускорить переговоры с «Аталантой» по его переходу на следующей неделе.

Однако отказ от Леони не означает, что «нерадзурри» не планируют укрепление линии обороны. На данный момент руководство клуба рассматривает приобретение Кони де Винтера из «Дженоа».

23-летний защитник уже провел 68 матчей в Серии А. Со статистикой бельгийца можно ознакомиться здесь.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoсерия А Италия
logoДжованни Леони
logoАдемола Лукман
logoИнтер
logoПарма
logoАталанта
logoДженоа
деньги
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