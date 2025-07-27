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Капитан «Сочи» Алвес про 0:4 с «Акроном»: «Очень стыдно, мы не можем позволить себе так играть и не заслуживаем представлять клуб с таким отношением»

Марсело Алвес считает стыдной игру «Сочи» против «Акрона».

Сочинцы уступили тольяттинскому клубу (0:4) во 2-м туре Мир РПЛ. В 1-м туре было поражение от «Локомотива» со счетом 0:3.

«Сложно что-то сказать и объяснить, сами все видели. Особенно первые 15 минут матча – это было ужасно, действительно стыдно. Потому что на таком уровне мы не можем позволить себе так играть, с таким отношением.

Я говорю за всех, за всю команду, но в первую очередь начинаю с себя. Я должен требовать большего, показать большее на поле.

Мы не заслуживаем представлять футбольный клуб «Сочи», если играем с таким желаем, которое мы показали в матче с «Акроном». Начало этой встречи и концовка игры с «Локомотивом» в первом туре – это было просто ужасно. У нас есть качества, мы должны и можем прибавлять.

Но то, что было в матче с «Акроном» сложно объяснить. Еще раз повторюсь, это было очень стыдно», – заявил капитан «Сочи».

Сочинский клуб сейчас замыкает турнирную таблицу Мир РПЛ после двух туров без набранных очков.

«Сочи» – болельщикам после 0:4 с «Акроном»: «Мы не ищем оправданий, мы подвели вас. Это поражение – на нашей совести. Вы заслуживаете команду, которая борется до конца»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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