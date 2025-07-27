Исраэль перешел в «Торино», «Спортинг» получит около 4,5 млн евро за вратаря
«Торино» подписал вратаря Франко Исраэля.
По данным A Bola, «Спортинг» получит около 4,5 млн евро за трансфер.
Уругваец подписал контракт до 30 июня 2028 года с опцией продления на сезон.
Голкипер провел три сезона в лиссабонском клубе, дважды выиграв чемпионат Португалии и один раз Кубок страны, сыграв в общей сложности 53 матча.
На счету 25-летнего вратаря 14 матчей за сборную Уругвая U20 и один матч за основную национальную команду.
Вчера стало известно, что вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич перешел в «Наполи» на правах аренды с обязательным дальнейшим выкупом.
Фото: torinofc.it
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Торино»
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