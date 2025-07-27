Исраэль перешел в «Торино», «Спортинг» получит около 4,5 млн евро за вратаря

«Торино» подписал вратаря Франко Исраэля.

По данным A Bola, «Спортинг » получит около 4,5 млн евро за трансфер.

Уругваец подписал контракт до 30 июня 2028 года с опцией продления на сезон.

Голкипер провел три сезона в лиссабонском клубе, дважды выиграв чемпионат Португалии и один раз Кубок страны, сыграв в общей сложности 53 матча.

На счету 25-летнего вратаря 14 матчей за сборную Уругвая U20 и один матч за основную национальную команду.

Вчера стало известно , что вратарь «Торино » Ваня Милинкович-Савич перешел в «Наполи» на правах аренды с обязательным дальнейшим выкупом.

Фото: torinofc.it