«Реал» готов отдать Эндрика в аренду для игровой практики, форвард не хочет уходить. Анчелотти считает, что бразильцу нужно больше играть перед ЧМ-2026
Как сообщает ESPN, мадридский клуб готов временно отпустить бразильского нападающего в другую команду, чтобы его прогресс не замедлялся.
В руководстве и тренерском штабе «Реала» считают, что лучшим вариантом для 19-ленего игрока был бы переход в другую команду Ла Лиги, где он бы адаптировался к испанскому чемпионату.
Отмечается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти планирует вызвать Эндрика на чемпионат мира-2026, но тоже считает, что форвард должен перейти в другой клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.
При этом сам футболист не хочет уходить из «Реала». Он хочет пройти в «Реале» по пути Винисиуса Жуниора, вингер – его пример для подражания.
В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.