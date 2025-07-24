«Реал» готов отдать Эндрика в аренду для игровой практики, форвард не хочет уходить. Анчелотти считает, что бразильцу нужно больше играть перед ЧМ-2026

«Реал» готов отдать Эндрика в аренду.

Как сообщает ESPN, мадридский клуб готов временно отпустить бразильского нападающего в другую команду, чтобы его прогресс не замедлялся.

В руководстве и тренерском штабе «Реала» считают, что лучшим вариантом для 19-ленего игрока был бы переход в другую команду Ла Лиги , где он бы адаптировался к испанскому чемпионату.

Отмечается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти планирует вызвать Эндрика на чемпионат мира-2026, но тоже считает, что форвард должен перейти в другой клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

При этом сам футболист не хочет уходить из «Реала ». Он хочет пройти в «Реале» по пути Винисиуса Жуниора, вингер – его пример для подражания.

В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.