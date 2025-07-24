«Ювентус» продал Кошту «Порту» за 15+1 млн евро
Алберту Кошта перешел из «Ювентуса» в «Порту».
Клубы официально объявили о трансфере 21-летнего защитника. Кошта подписал пятилетний контракт с португальской командой.
Сумма сделки составила 15 миллионов евро и будет полностью выплачена за 4 года. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 1 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А Алберту провел 9 матчей. Подробную статистику португальца можно найти здесь.
Фото: fcporto.pt
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Порту»
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