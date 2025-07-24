«Ювентус» продал Кошту «Порту» за 15+1 млн евро

Алберту Кошта перешел из «Ювентуса» в «Порту».

Клубы официально объявили о трансфере 21-летнего защитника. Кошта подписал пятилетний контракт с португальской командой.

Сумма сделки составила 15 миллионов евро и будет полностью выплачена за 4 года. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 1 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Алберту провел 9 матчей. Подробную статистику португальца можно найти здесь .

Фото: fcporto.pt

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