«Ювентус» купил защитника «Порту» Жоау Мариу за 11,4 млн евро. Контракт – на 5 лет
«Ювентус» подписал Жоау Мариу Нету.
Туринский клуб объявил о трансфере защитника «Порту». Стороны заключили контракт до 2030 года.
Сумма сделки составила 11,4 миллиона евро и будет полностью выплачена за 4 года. Также «бьянконери» понесли дополнительные расходы в размере 1,2 млн евро.
В прошлом сезоне чемпионата Португалии Жоау Мариу провел 27 матчей. Его статистика – здесь.
Фото: juventus.com
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Опубликовал: Алексей Белоус
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