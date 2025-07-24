«Ювентус» купил защитника «Порту» Жоау Мариу за 11,4 млн евро. Контракт – на 5 лет

«Ювентус» подписал Жоау Мариу Нету.

Туринский клуб объявил о трансфере защитника «Порту». Стороны заключили контракт до 2030 года.

Сумма сделки составила 11,4 миллиона евро и будет полностью выплачена за 4 года. Также «бьянконери» понесли дополнительные расходы в размере 1,2 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Жоау Мариу провел 27 матчей. Его статистика – здесь .

Фото: juventus.com