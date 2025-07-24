«Аталанта» показала выездную форму на новый сезон – белую с сине-черными полосами сверху и фигурой бегущей Аталанты

«Аталанта» представила выездную форму на предстоящий сезон.

«Футбольный клуб «Аталанта » и компания New Balance рады представить новую выездную форму на сезон-2025/26, дизайн которой сочетает в себе историческое вдохновение и современный стиль.

Выездная форма отражает как богатые традиции клуба, так и современную эстетику. Форма выполнена в белом цвете, украшенном тонкими, неполными вертикальными полосками, проходящими от верхней части груди до нижней части спины. Этот уникальный дизайн представляет собой современную интерпретацию ярких узоров, характерных для футболок «Аталанты» конца 1980-х – начала 1990-х годов, предлагая свежий взгляд на любимую эпоху.

Еще больше связь с прошлым усиливает эмблема на выездной форме, вдохновленная страницей в истории клуба. На ней изображен элегантный золотой силуэт бегущей [героини древнегреческой мифологии] Аталанты, заимствованный из логотипа, представленного в 1963 году. Эта деталь является ярким символом наследия клуба.

Форма дополняется шортами в тон, также украшенными силуэтом бегущей Аталанты. Гетры дополняют образ характерными двойными горизонтальными полосками, обрамляющими надпись «Dea» спереди и культовый логотип New Balance сзади, что подтверждает гордую идентичность клуба», – говорится на сайте «Аталанты».

Фото: atalanta.it