«Вулверхэмптон» купил Арьяса у «Флуминенсе» за 18 млн фунтов. Контракт по схеме «4+1»
«Вулверхэмптон» объявил о переходе Джона Арьяса из «Флуминенсе».
Колумбийский вингер подписал с клубом АПЛ 4-летний контракт с возможностью продления еще на год.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Арьяса обошелся «Вулвс» в 18 млн фунтов.
Фото: wolves.co.uk
Кого в АПЛ уволят первым?14104 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости