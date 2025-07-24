«Вулверхэмптон» купил Арьяса у «Флуминенсе» за 18 млн фунтов. Контракт по схеме «4+1»

«Вулверхэмптон» объявил о переходе Джона Арьяса из «Флуминенсе».

Колумбийский вингер подписал с клубом АПЛ 4-летний контракт с возможностью продления еще на год.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Арьяса обошелся «Вулвс» в 18 млн фунтов.

Фото: wolves.co.uk