Тренер сборной Сейшельских островов готов сыграть с Россией: «Хорошая подготовка к нашим домашним играм. Нам нужно знать, что нам могут предложить»

Тренер сборной Сейшельских островов поддержал идею товарищеского матча с Россией.

Ранее генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти выразил готовность сыграть с Россией осенью 2025 года: «Решение остается за главным тренером нашей команды».

«После моего разговора с генеральным секретарем он подтвердил, что интерес и готовность есть, но нам нужно знать, что нам могут предложить или чем помочь в организации матча. Матч в России станет очень хорошей подготовкой к нашим домашним играм», – сказал главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи.