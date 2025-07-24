Тренер сборной Сейшельских островов готов сыграть с Россией: «Хорошая подготовка к нашим домашним играм. Нам нужно знать, что нам могут предложить»
Тренер сборной Сейшельских островов поддержал идею товарищеского матча с Россией.
Ранее генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти выразил готовность сыграть с Россией осенью 2025 года: «Решение остается за главным тренером нашей команды».
«После моего разговора с генеральным секретарем он подтвердил, что интерес и готовность есть, но нам нужно знать, что нам могут предложить или чем помочь в организации матча. Матч в России станет очень хорошей подготовкой к нашим домашним играм», – сказал главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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