«Милан» купил Эступиньяна у «Брайтона» за 17+2 млн евро. Контракт – до 2030-го
Первис Эступиньян стал игроком «Милана».
Клуб объявил о переходе эквадорского защитника из «Брайтона». Контракт с Эступиньяном рассчитан до 2030 года.
Сообщалось, что сделка обойдется «Милану» в 17+2 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Эступиньян провел 30 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику 27-летнего эквадорца можно найти здесь.
Фото: acmilan.com
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Милана»
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