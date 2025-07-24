«Милан» купил Эступиньяна у «Брайтона» за 17+2 млн евро. Контракт – до 2030-го

Первис Эступиньян стал игроком «Милана».

Клуб объявил о переходе эквадорского защитника из «Брайтона ». Контракт с Эступиньяном рассчитан до 2030 года.

Сообщалось, что сделка обойдется «Милану » в 17+2 млн евро .

В прошлом сезоне АПЛ Эступиньян провел 30 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику 27-летнего эквадорца можно найти здесь .

Фото: acmilan.com