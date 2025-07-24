«Сосьедад» о Захаряне: «Есть прогресс в восстановлении. Все еще неизвестно, когда Арсен сможет вернуться в общую группу»
Арсен Захарян продолжает тренироваться самостоятельно.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реал Сосьедад» начал восстановление после вирусного заболевания, из‑за которого пропустил несколько тренировок и предсезонное турне команды в Японии.
«В восстановлении Арсена есть прогресс, но пока все еще неизвестно, когда он сможет вернуться в общую группу», – сообщили в пресс‑службе «Реал Сосьедад».
В прошедшем сезоне российский игрок из‑за различных повреждений провел за испанский клуб 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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