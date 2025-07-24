Палестинский футболист Абу Дан погиб в очереди за гуманитарной помощью после атаки Израиля. Более 270 футбольных деятелей умерли в Газе с начала конфликта

Палестинский футболист погиб в очереди за гуманитарной помощью.

Палестинская футбольная ассоциация объявила о гибели Исмаила Абу Дана, игрока клуба «Аль-Туффа» из Газы. Полузащитник лишился жизни во время ожидания гуманитарной помощи после атаки вооруженных сил Израиля. За свою карьеру хавбек выступал за семь разных клубов в Газе, включая нынешний.

Палестинская ассоциация заявляет, что зафиксировала смерть более 800 спортсменов и тренеров, а также полное или частичное разрушение спортивных стадионов и сооружений в результате авиаударов и военных операций с октября 2023 года.

Среди погибших в Газе с начала конфликта – более 270 футбольных деятелей, включая игроков, тренеров, администраторов и персонал. Отмечается, что сотни людей пропали без вести, тысячи получили ранения.

В своем заявлении ассоциация призвала международное сообщество и мировые спортивные организации незамедлительно вмешаться, чтобы защитить оставшуюся спортивную инфраструктуру и обеспечить непрерывность спортивных мероприятий в пострадавших районах.