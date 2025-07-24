«Интеру» интересен 20-летний форвард Стюклер. Миланцы сделали предложение «Кремонезе»

«Интер» намерен подписать нападающего Давида Стюклера.

Миланцы уже сделали предложение «Кремонезе», сообщает журналист Даниеле Мари.

В соглашение по 20-летнему форварду также включат процент от перепродажи.

В прошлом сезоне Стюклер забил 16 голов за клуб «Джана Эрминио» в Серии C, за который выступал на правах аренды.

Центральный нападающий родился в Дании, хотя его отец родом из Ирана, а мать – из Австрии.