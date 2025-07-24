«Интеру» интересен 20-летний форвард Стюклер. Миланцы сделали предложение «Кремонезе»
«Интер» намерен подписать нападающего Давида Стюклера.
Миланцы уже сделали предложение «Кремонезе», сообщает журналист Даниеле Мари.
В соглашение по 20-летнему форварду также включат процент от перепродажи.
В прошлом сезоне Стюклер забил 16 голов за клуб «Джана Эрминио» в Серии C, за который выступал на правах аренды.
Центральный нападающий родился в Дании, хотя его отец родом из Ирана, а мать – из Австрии.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
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