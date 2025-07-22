Мостовой о сравнении с Зиданом: «Не зря же мне прозвище Царь дали. Все в мире знают, кто я такой. У нас же легендами иногда называют тех, кто даже по мячу не бил»
Александр Мостовой отреагировал на то, что его сравнивают с Зинедином Зиданом.
Ранее Клод Макелеле, экс-одноклубник россиянина по «Сельте», назвал Мостового одной из лучших «десяток».
«Не вижу в словах Макелеле ничего удивительного. Все в Европе и в мире знают, кто я такой и как играл. Не зря же мне прозвище Царь дали. Не я себя Царем назвал, хотя голов у меня больше, чем у многих волос на голове.
У нас же легендами называют тех, кто за всю карьеру три гола забил, а иногда и тех, кто даже по мячу не бил», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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