«Бавария» отдала Переца «Гамбургу» в аренду на сезон

Даниэль Перец стал игроком «Гамбурга».

Вернувшийся в Бундеслигу клуб объявил о переходе 25-летнего вратаря из «Баварии» на правах аренды на год.

В прошлом сезоне израильтянин провел 5 матчей во всех турнирах и пропустил 7 голов.

Фото: hsv.de