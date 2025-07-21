«Бавария» отдала Переца «Гамбургу» в аренду на сезон
Даниэль Перец стал игроком «Гамбурга».
Вернувшийся в Бундеслигу клуб объявил о переходе 25-летнего вратаря из «Баварии» на правах аренды на год.
В прошлом сезоне израильтянин провел 5 матчей во всех турнирах и пропустил 7 голов.
Фото: hsv.de
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Гамбурга»
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