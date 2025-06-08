Мбаппе о том, претендует ли он на «Золотой мяч»: «У меня есть мнение, но оно мало что значит. Единственный приз, на который я могу повлиять, – это «Золотая бутса»

Килиан Мбаппе не стал оценивать свои шансы на завоевание «Золотого мяча».

Нападающий «Реала » и сборной Франции ответил на вопрос о том, претендует ли он на приз лучшему футболисту года.

«У меня есть мнение, но оно мало что значит. Единственный приз, на который я могу повлиять, – это «Золотая бутса», потому что это зависит от моих ног.

Вручение «Золотого мяча» от меня не зависит», – сказал Мбаппе .