«Жаль болельщиков «Спартака» – много разговоров, а результат один и тот же. Им нужно 3-4 приобретения, чтобы бороться за чемпионство». Колыванов о красно-белых
Игорь Колыванов рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ.
«Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, а я полагаю, что они все‑таки этого хотят… Им нужно хотя бы три‑четыре приобретения.
Центральный защитник, крайний защитник и, пожалуй, центральный нападающий. А то Угальде очень скромно провел вторую половину минувшего чемпионата.
Мне жаль болельщиков «Спартака», потому что вокруг команды вечно много разговоров, много шума, а результат почти всегда один и тот же. Что будет сейчас?
Повторюсь: нужно приобретать, чтобы что‑то выигрывать» – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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