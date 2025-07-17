«Жаль болельщиков «Спартака» – много разговоров, а результат один и тот же. Им нужно 3-4 приобретения, чтобы бороться за чемпионство». Колыванов о красно-белых

Игорь Колыванов рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, а я полагаю, что они все‑таки этого хотят… Им нужно хотя бы три‑четыре приобретения. Центральный защитник, крайний защитник и, пожалуй, центральный нападающий. А то Угальде очень скромно провел вторую половину минувшего чемпионата. Мне жаль болельщиков «Спартака», потому что вокруг команды вечно много разговоров, много шума, а результат почти всегда один и тот же. Что будет сейчас? Повторюсь: нужно приобретать, чтобы что‑то выигрывать» – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов .