«Рома» покупает хавбека «Ланса» Эль-Энауи за 25 млн евро и бонусы. Переговоры по Риосу приостановлены
«Рома» близка к трансферу полузащитника «Ланса».
Клубы устно согласовали трансфер Неля Эль-Энауи за 25 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио. Также сделка предусматривает бонусные выплаты. Ожидается, что официально сделка по французскому футболисту будет оформлена завтра.
Отмечается, что римляне приостановили переговоры с «Палмейрасом» по Ричарду Риосу, не сумев достигнуть договоренности с бразильцами.
В минувшем сезоне Лиги 1 Эль-Энауи провел 24 матча, отличившись 8 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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