«Рома» покупает хавбека «Ланса» Эль-Энауи за 25 млн евро и бонусы. Переговоры по Риосу приостановлены

«Рома» близка к трансферу полузащитника «Ланса».

Клубы устно согласовали трансфер Неля Эль-Энауи за 25 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио. Также сделка предусматривает бонусные выплаты. Ожидается, что официально сделка по французскому футболисту будет оформлена завтра.

Отмечается, что римляне приостановили переговоры с «Палмейрасом » по Ричарду Риосу , не сумев достигнуть договоренности с бразильцами.

В минувшем сезоне Лиги 1 Эль-Энауи провел 24 матча, отличившись 8 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .