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«Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Тольяттинцы, поддержите команду в первом матче сезона!

В 1-м туре Мир РПЛ «Акрон» встретится с «Крыльями Советов».

Матч пройдет в субботу, 19 июля, в 16:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» завершил прошлый розыгрыш чемпионата на 9 месте, набрав 35 очков. «Крылья» же закончили предыдущий сезон на строчку ниже, имея 31 очко в своем активе. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против самарцев! 

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18988 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Sports
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