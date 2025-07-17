«Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Тольяттинцы, поддержите команду в первом матче сезона!
В 1-м туре Мир РПЛ «Акрон» встретится с «Крыльями Советов».
Матч пройдет в субботу, 19 июля, в 16:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» завершил прошлый розыгрыш чемпионата на 9 месте, набрав 35 очков. «Крылья» же закончили предыдущий сезон на строчку ниже, имея 31 очко в своем активе. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против самарцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18988 голосов
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Опубликовано: Sports
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