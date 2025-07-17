Комбаров покинул «Спартак-2». Дмитрий может возглавить «Чайку»
Дмитрий Комбаров уходит из «Спартака-2».
Вместе с Комбаровым вторую команду красно-белых покидают его помощники: тренеры Геннадий Зубов, Виталий Виценец и Анатолий Скирчук, тренер вратарей Борис Ткачев, тренер по физической подготовке Василий Жернаков, а также аналитик Сергей Шариков.
Дмитрий Комбаров возглавил «Спартак-2» в начале 2024 года, после того как клуб принял решение возобновить деятельность второй команды в целях лучшей работы клубной вертикали.
Под руководством экс-защитника «Спартака» и сборной России команда заняла второе место в LEON Второй лиге Б, а сейчас находится на третьей строчке после 14 туров.
Ранее сообщалось, что 38-летний специалист, вероятно, станет главным тренером «Чайки».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
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