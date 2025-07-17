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Комбаров покинул «Спартак-2». Дмитрий может возглавить «Чайку»

Дмитрий Комбаров уходит из «Спартака-2».

Вместе с Комбаровым вторую команду красно-белых покидают его помощники: тренеры Геннадий Зубов, Виталий Виценец и Анатолий Скирчук, тренер вратарей Борис Ткачев, тренер по физической подготовке Василий Жернаков, а также аналитик Сергей Шариков.

Дмитрий Комбаров возглавил «Спартак-2» в начале 2024 года, после того как клуб принял решение возобновить деятельность второй команды в целях лучшей работы клубной вертикали.

Под руководством экс-защитника «Спартака» и сборной России команда заняла второе место в LEON Второй лиге Б, а сейчас находится на третьей строчке после 14 туров.

Ранее сообщалось, что 38-летний специалист, вероятно, станет главным тренером «Чайки». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
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