Юрий Нагорных ответил на вопрос о стратегии развития «Локомотива».

«Наверное, можно сказать, что у нас классическая система развития нормального клуба, на который непонятно откуда не падают деньги.

Есть команды, где тратятся дополнительные десятки миллионов евро на покупку футболистов, а они не выполняют задачи и не попадают в тройку. Если деньги тратятся зря – об этом тоже нужно говорить.

Какой-то клуб потратил большую сумму на игрока, но для российского футбола это не дало ничего. Задача не выполнена, игрок уехал и растворился. В клубе его опыт никак не капитализировался. Но говорят при этом только о том, что «Локомотив» кого-то не купил.

Да, зимой не купил, но никого и не потерял. А те футболисты, которые есть в команде, стали сильнее – получили больше игровой практики.

Наш подход не новый, не специально придуманный, но он нечасто практикуем в российском футболе. У нас общее понимание задач с руководством клуба, главным тренером, его штабом», – заявил председатель совета директоров «Локомотива ».