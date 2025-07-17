Быстров о «Краснодаре»: «После чемпионства у них появилась ДНК, которая говорит: «Мы обязаны бороться»

Владимир Быстров поделился мнением о «Краснодаре».

В прошлом сезоне команда тренера Мурада Мусаева впервые стала чемпионом РПЛ.

«По венам «Краснодара » должна потечь свежая кровь.

Если двум-трем новичкам удастся быстро адаптироваться и быстро влиться в команду, то они положительно повлияют на тех в коллективе, у которых в голове будет что-то неправильно, кто будет не так себя вести.

Если «Краснодар» получит эту инъекцию, то за 1-3-е места они смогут спокойно бороться.

Они уже два года идут вверху и к этому приспособились, а после чемпионства у них появилась ДНК, которая говорит: «Мы обязаны бороться», – сказал бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров .