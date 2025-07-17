Быстров о «Краснодаре»: «После чемпионства у них появилась ДНК, которая говорит: «Мы обязаны бороться»
Владимир Быстров поделился мнением о «Краснодаре».
В прошлом сезоне команда тренера Мурада Мусаева впервые стала чемпионом РПЛ.
«По венам «Краснодара» должна потечь свежая кровь.
Если двум-трем новичкам удастся быстро адаптироваться и быстро влиться в команду, то они положительно повлияют на тех в коллективе, у которых в голове будет что-то неправильно, кто будет не так себя вести.
Если «Краснодар» получит эту инъекцию, то за 1-3-е места они смогут спокойно бороться.
Они уже два года идут вверху и к этому приспособились, а после чемпионства у них появилась ДНК, которая говорит: «Мы обязаны бороться», – сказал бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «О, Родной Футбол!» на YouTube
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