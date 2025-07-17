Правый защитник «Рубина» Кабутов согласился, что является одним из лучших в РПЛ на своей позиции: «По статистике это видно. Кто-то включал в символические сборные»
Дмитрий Кабутов ответил, считает ли себя одним из лучших в РПЛ на своей позиции.
– Ты довольно универсален на футбольном поле. Где тебе самому комфортнее всего играть?
– Там, где сейчас играю. Если пятерка защитников, то правый латераль. В любом случае, куда тренер ставит, там и буду молча играть. Главное – польза для команды.
– Согласен, что входишь в число лучших игроков лиги на своей позиции?
– Да, по статистике это видно. Кто-то включал в символические сборные.
– Многие назвали тебя открытием сезона. А кто таковым стал для тебя?
– Если абстрагироваться от позиций, то мне очень нравится Мойзес из ЦСКА.
Мощный, сильный, ни разу не видел, чтобы его кто-то обыграл за игру несколько раз. Ощущение, будто все мячи отбирает, – сказал правый защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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