Правый защитник «Рубина» Кабутов согласился, что является одним из лучших в РПЛ на своей позиции: «По статистике это видно. Кто-то включал в символические сборные»

Дмитрий Кабутов ответил, считает ли себя одним из лучших в РПЛ на своей позиции.

– Ты довольно универсален на футбольном поле. Где тебе самому комфортнее всего играть?

– Там, где сейчас играю. Если пятерка защитников, то правый латераль. В любом случае, куда тренер ставит, там и буду молча играть. Главное – польза для команды.

– Согласен, что входишь в число лучших игроков лиги на своей позиции?

– Да, по статистике это видно. Кто-то включал в символические сборные.

– Многие назвали тебя открытием сезона. А кто таковым стал для тебя?

– Если абстрагироваться от позиций, то мне очень нравится Мойзес из ЦСКА .

Мощный, сильный, ни разу не видел, чтобы его кто-то обыграл за игру несколько раз. Ощущение, будто все мячи отбирает, – сказал правый защитник «Рубина » Дмитрий Кабутов .