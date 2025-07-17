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38-летний Хеннесси завершил карьеру. Он рекордсмен среди вратарей по матчам за сборную Уэльса

Уэйн Хеннесси объявил о завершении карьеры игрока.

«Я решил завершить свою игровую карьеру, я оглядываюсь назад с благодарностью и с оптимизмом смотрю вперед, делая следующие шаги на своем футбольном пути. У меня остались потрясающие воспоминания о выступлениях как за клубы, так и за сборную.

Каждый клуб влиял на меня меня как на поле, так и за его пределами – начиная с первых дней в «Вулвс», аренд в «Стокпорт» и «Йовил» и заканчивая периодами в «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест».

Я родился и вырос в Северном Уэльсе, и моей мечтой всегда было играть на самом высоком уровне. Для меня было честью играть в Премьер-лиге и представлять сборную своей страны более 100 раз. Лето 2016 года стало пиком моей карьеры: я вышел в финал Кубка Англии с «Пэлас» и полуфинал Евро с моей любимой сборной Уэльса.

Для меня было честью играть бок о бок с выдающимися игроками и против них, а также работать с невероятными тренерами, членами тренерских штабов, медицинским персоналом, прессой и сотрудниками команд. 

Я также хочу отметить огромную сплоченность профсоюза вратарей, которую я наблюдал на протяжении всей своей карьеры – там оказывалась поддержка, выражалось одобрение. 

Болельщики поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры, особенно в те периоды, когда я часто страдал от травм. Я черпал силы из вашей поддержки», – написал 38-летний Хеннесси. 

Уэйн начинал профессиональную карьеру в «Вулверхэмптоне», а также выступал в Премьер-лиге за такие клубы, как «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест». В составе сборной Уэльса он провел 109 матчей – это рекорд для вратарей из этой страны. Только Гарет Бэйл (111) опережает его по числу матчей за эту команду. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoУэйн Хеннесси
logoСборная Уэльса по футболу
logoНоттингем Форест
logoВулверхэмптон
logoКристал Пэлас
logoБернли
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