38-летний Хеннесси завершил карьеру. Он рекордсмен среди вратарей по матчам за сборную Уэльса

Уэйн Хеннесси объявил о завершении карьеры игрока.

«Я решил завершить свою игровую карьеру, я оглядываюсь назад с благодарностью и с оптимизмом смотрю вперед, делая следующие шаги на своем футбольном пути. У меня остались потрясающие воспоминания о выступлениях как за клубы, так и за сборную.

Каждый клуб влиял на меня меня как на поле, так и за его пределами – начиная с первых дней в «Вулвс», аренд в «Стокпорт » и «Йовил » и заканчивая периодами в «Кристал Пэлас », «Бернли» и «Ноттингем Форест».

Я родился и вырос в Северном Уэльсе, и моей мечтой всегда было играть на самом высоком уровне. Для меня было честью играть в Премьер-лиге и представлять сборную своей страны более 100 раз. Лето 2016 года стало пиком моей карьеры: я вышел в финал Кубка Англии с «Пэлас» и полуфинал Евро с моей любимой сборной Уэльса.

Для меня было честью играть бок о бок с выдающимися игроками и против них, а также работать с невероятными тренерами, членами тренерских штабов, медицинским персоналом, прессой и сотрудниками команд.

Я также хочу отметить огромную сплоченность профсоюза вратарей, которую я наблюдал на протяжении всей своей карьеры – там оказывалась поддержка, выражалось одобрение.

Болельщики поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры, особенно в те периоды, когда я часто страдал от травм. Я черпал силы из вашей поддержки», – написал 38-летний Хеннесси.

Уэйн начинал профессиональную карьеру в «Вулверхэмптоне », а также выступал в Премьер-лиге за такие клубы, как «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест». В составе сборной Уэльса он провел 109 матчей – это рекорд для вратарей из этой страны. Только Гарет Бэйл (111) опережает его по числу матчей за эту команду.