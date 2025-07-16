«Чемпионство «Локомотива» не будет чем-то сюрреалистичным. Клубу удалось заявить о себе в прошлом сезоне, можно снова из засады выскочить». Ринат Билялетдинов об РПЛ
«Локомотив» будет претендентом на чемпионство. Почему бы и нет? Тут уж как пойдет. Понятно, что есть ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Динамо», но можно и из засады выскочить.
В прошлом сезоне по осени «Локомотиву» так удалось заявить о себе, когда все не ожидали. Сейчас тоже может быть всякое. Чемпионство не будет чем-то сюрреалистичным.
«Локомотиву» надо избежать спадов и провалов, не отдавать очки. Сейчас говорят о других клубах, а для «Локомотива» наверху места не отводят. Игрок команды Руденко сказал, что клуб будет претендентом на титул, хотя здесь есть некий аванс.
Посмотрим на «Локомотив» в этом сезоне, потому что в прошлом были неровности и провалы. Получали по пять мячей от «Спартака» и «Крыльев», было неумение собраться после перерыва на сборные. Этот опыт должен быть усвоен, чтобы этого не повторить. Если команда будет двигаться вперед, то будет бороться за высокие места», – заявил бывший тренер «Локомотива».
В прошлом сезоне чемпионата России железнодорожники заняли 6-е место в турнирной таблице.