«Локомотив» с 2021 года не выигрывал медалей РПЛ. Букмекеры уверены, что клуб снова не попадет в топ-3

«Локомотив» не попадет в тройку призеров чемпионата России в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

Московский клуб с 2021 года не выигрывал медалей РПЛ. Тогда «Локомотив» под руководством Марко Николича завоевал бронзовые медали.

Букмекеры дают коэффициент 5.00 на то, что «Локо» попадет в топ-3 РПЛ в новом сезоне. 1.18 – москвичи снова останутся без медалей.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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