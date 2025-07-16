«Спартак» сам себе насрал трансферами в прошлом сезоне. Станкович поплыл – постоянно нытье, высказывание арбитрам». Быстров о красно-белых
Владимир Быстров оценил выступления «Спартака» в прошедшем сезоне.
Команда Деяна Станковича финишировала 4-й в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 57 очков.
«В прошлом сезоне «Спартак» сам себе насрал этими трансферами. Они до этого были в порядке. Потом они набрали новых футболистов, Тренер их начал ставить в состав, и игра изменилась. Зачем портить то, что хорошо получалось?
Станкович, если честно, поплыл. Постоянно это нытье, высказывание арбитрам, есть повод или нет. Удаление раз, удаление два. Ощущение, что он больше думал о другом, а не как тренировать команду», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
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