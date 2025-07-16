«Спартак» сам себе насрал трансферами в прошлом сезоне. Станкович поплыл – постоянно нытье, высказывание арбитрам». Быстров о красно-белых

Владимир Быстров оценил выступления «Спартака» в прошедшем сезоне.

Команда Деяна Станковича финишировала 4-й в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 57 очков.

«В прошлом сезоне «Спартак» сам себе насрал этими трансферами. Они до этого были в порядке. Потом они набрали новых футболистов, Тренер их начал ставить в состав, и игра изменилась. Зачем портить то, что хорошо получалось?

Станкович, если честно, поплыл. Постоянно это нытье, высказывание арбитрам, есть повод или нет. Удаление раз, удаление два. Ощущение, что он больше думал о другом, а не как тренировать команду», – сказал бывший полузащитник «Спартака » и «Зенита».