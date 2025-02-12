«Боавишта» объявила сразу о девяти трансферах – клуб идет последним в лиге Португалии. Среди новичков экс-защитник «Локо» Лысцов, бывший защитник «ПСЖ» Курзава и экс-хавбек «Челси» ван Гинкел
Португальская «Боавишта» объявила сразу о девяти трансферах.
Клуб подписал контракты с девятью игроками для усиления состава команды под руководством Литу Видигала. На данный момент «Боавишта» занимает последнее место в чемпионате Португалии.
Так, португальцы подписали российского защитника Виталия Лысцова, игравшего за «Локомотив», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Химки». 29-летний футболист уже играл в Португалии, выступая за «Бенфику Б», «Тонделу» и «Лейрию».
Кроме того, состав команды пополнили экс-защитник «ПСЖ» Левен Курзава и экс-полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел.
Среди новичков также объявлены вратарь Томаш Вацлик, защитники Осман Какэй, Сидуан Фонин, Стивен Витория и нападающие Мусса Коне и Гболи Арийиби.
Все игроки подписали контракты до июня 2025 года и уже приступили к работе с командой.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Боавишты»
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