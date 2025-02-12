«Боавишта» объявила сразу о девяти трансферах – клуб идет последним в лиге Португалии. Среди новичков экс-защитник «Локо» Лысцов, бывший защитник «ПСЖ» Курзава и экс-хавбек «Челси» ван Гинкел

Португальская «Боавишта» объявила сразу о девяти трансферах.

Клуб подписал контракты с девятью игроками для усиления состава команды под руководством Литу Видигала. На данный момент «Боавишта » занимает последнее место в чемпионате Португалии.

Так, португальцы подписали российского защитника Виталия Лысцова , игравшего за «Локомотив », «Крылья Советов », «Ахмат » и «Химки». 29-летний футболист уже играл в Португалии, выступая за «Бенфику Б», «Тонделу» и «Лейрию».

Кроме того, состав команды пополнили экс-защитник «ПСЖ» Левен Курзава и экс-полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел.

Среди новичков также объявлены вратарь Томаш Вацлик, защитники Осман Какэй, Сидуан Фонин, Стивен Витория и нападающие Мусса Коне и Гболи Арийиби.

Все игроки подписали контракты до июня 2025 года и уже приступили к работе с командой.