«Баварии» интересен Гюсто. Защитника «Челси» могут подписать в случае ухода Боэ

Мало Гюсто привлек интерес «Баварии».

Как сообщает L’Équipe, мюнхенцы стремятся усилить позицию правого защитника этим летом и присматриваются к французу.

Ожидается, что Саша Боэ может покинуть немецкий клуб, что откроет дорогу для трансфера Гюсто .

Однако пока неизвестно, готов ли «Челси » продать футболиста. Его действующий контракт рассчитан до 2030 года.

Мало выступает за «синих» с января 2023 года, на его счету 84 матча за клуб. С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь .