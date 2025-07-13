«Баварии» интересен Гюсто. Защитника «Челси» могут подписать в случае ухода Боэ
Мало Гюсто привлек интерес «Баварии».
Как сообщает L’Équipe, мюнхенцы стремятся усилить позицию правого защитника этим летом и присматриваются к французу.
Ожидается, что Саша Боэ может покинуть немецкий клуб, что откроет дорогу для трансфера Гюсто.
Однако пока неизвестно, готов ли «Челси» продать футболиста. Его действующий контракт рассчитан до 2030 года.
Мало выступает за «синих» с января 2023 года, на его счету 84 матча за клуб. С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
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