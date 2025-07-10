«Бенфика» близка к покупке Феликса у «Челси». Кекчю уйдет в «Бешикташ» в аренду с обязательным выкупом за 25+5 млн евро
«Бенфика» работает над возвращением Жоау Феликса.
По данным Maisfutebol, лиссабонцы добились существенного прогресса в переговорах и убеждены, что смогут в ближайшие часы согласовать трансфер полузащитника «Челси». Процесс ускорился в результате встречи Руя Кошты, президента «Бенфики», с представителями игрока.
Изначально «орлы» думали об аренде воспитанника, но в итоге решили договориться о переходе на постоянной основе.
В то же время из «Бенфики», скорее всего, уйдет Оркун Кекчю. Португальский клуб согласился отдать полузащитника «Бешикташу» в аренду с обязательным выкупом за 25+5 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Кто-то другой
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Maisfutebol
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