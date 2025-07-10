«Бенфика» близка к покупке Феликса у «Челси». Кекчю уйдет в «Бешикташ» в аренду с обязательным выкупом за 25+5 млн евро

«Бенфика» работает над возвращением Жоау Феликса.

По данным Maisfutebol, лиссабонцы добились существенного прогресса в переговорах и убеждены, что смогут в ближайшие часы согласовать трансфер полузащитника «Челси ». Процесс ускорился в результате встречи Руя Кошты , президента «Бенфики», с представителями игрока.

Изначально «орлы» думали об аренде воспитанника, но в итоге решили договориться о переходе на постоянной основе.

В то же время из «Бенфики», скорее всего, уйдет Оркун Кекчю . Португальский клуб согласился отдать полузащитника «Бешикташу » в аренду с обязательным выкупом за 25+5 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.