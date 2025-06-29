Белоус о «Спартаке»: «За 25 лет разбазарил все, что создавалось предшественниками. Его называли народной командой, но народ любит победы. «Зенит» же в последние годы – №1 по трофеям»

Юрий Белоус считает, что «Спартак» «разбазарил» созданное предшественниками.

«Всегда надо понимать, кто заказывает опросы популярности клубов. Объективности в этом вопросе нет.

«Спартак» десятки лет называли народной командой, но народ любит победы и красивую игру. За последнюю четверть века клуб выиграл чемпионство только раз – это не прибавляет популярности.

«Зенит» же в последние годы – команда номер один по трофеям. Понятно, что у них прибавилось большое количество поклонников, а «Спартака » убавилось. И все же спартаковцам трудно профукать такую аудиторию даже с такой игрой.

Я не могу сказать, кто круче и популярнее – «Спартак» или «Зенит». Но «Зенит» берет трофеи, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. «Спартак» же за 25 лет разбазарил все то, что создавалось предшественниками. Это до прихода Червиченко и Шикунова. Побед – кот наплакал.

Но это не значит, что клуб сейчас ниже «Зенита». Трудно мериться в крутизне», – отметил бывший вице-президент «Локомотива».

«Зенит» – самая популярная команда в России по итогам исследования Спортса” и Signal. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Барса» – 4-я, Team Spirit – 5-я, «Реал» – 6-й, «Авангард» – 9-й