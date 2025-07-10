Медведев о конкурентах «Зенита»: «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Уверен, будут сюрпризы от других команд»

Александр Медведев назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне Мир РПЛ.

«У нас очень конкурентный чемпионат. Пальцев одной руки уже не хватает, чтобы перечислить сильных соперников. Это «Краснодар », ЦСКА , «Динамо » и «Спартак », плюс учитываем «Зенит». Это уже пять команд.

Но я уверен, что будут еще интересные сюрпризы от команд, которые в эту пятерку не входят», – сказал председатель правления «Зенита ».