Медведев о конкурентах «Зенита»: «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Уверен, будут сюрпризы от других команд»
Александр Медведев назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне Мир РПЛ.
«У нас очень конкурентный чемпионат. Пальцев одной руки уже не хватает, чтобы перечислить сильных соперников. Это «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», плюс учитываем «Зенит». Это уже пять команд.
Но я уверен, что будут еще интересные сюрпризы от команд, которые в эту пятерку не входят», – сказал председатель правления «Зенита».
Кто должен заменить «Торпедо»?2927 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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