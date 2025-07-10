Свинов расторг контракт с «Балтикой». Экс-вратарь «Спартака» провел 6 игр в Первой лиге в прошлом сезоне
«Балтика» объявила об уходе вратаря Ильи Свинова.
24-летний голкипер и калининградский клуб расторгли договор по соглашению сторон. Контракт был рассчитан до июня 2026 года.
Экс-игрок «Спартака» провел в Первой лиге-2024/25 шесть матчей: 5 – за «Балтику» и 1 – за «Уфу», за которую выступал на правах аренды во второй половине сезона.
Кто должен заменить «Торпедо»?2884 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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