«Ювентус» предложит агентам Влаховича расторгнуть контракт форварда, чтобы не платить ему 24 млн евро за сезон

«Ювентус» и Душан Влахович могут расторгнуть контракт.

Действующее соглашение сербского нападающего и туринского клуба рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Ювентус » предложит агентам футболиста расторгнуть договор, чтобы тем самым клуб не стал выплачивать игроку зарплату в размере 24 миллионов евро.

Встреча клуба и представителей форварда должна состояться в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Душан Влахович забил 10 голов и 4 передачи в 29 матчах Серии А.