«Ювентус» предложит агентам Влаховича расторгнуть контракт форварда, чтобы не платить ему 24 млн евро за сезон
«Ювентус» и Душан Влахович могут расторгнуть контракт.
Действующее соглашение сербского нападающего и туринского клуба рассчитано до 30 июня 2026 года.
«Ювентус» предложит агентам футболиста расторгнуть договор, чтобы тем самым клуб не стал выплачивать игроку зарплату в размере 24 миллионов евро.
Встреча клуба и представителей форварда должна состояться в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Душан Влахович забил 10 голов и 4 передачи в 29 матчах Серии А.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости