Игроки «Челси» разместили в своих соцсетях ссылку для покупки билетов на матч КЧМ с «Флуминенсе». Есть опасения, что зрителей будет мало из-за раннего начала игры

Игроки «Челси» пытались стимулировать продажи билетов на матч с «Флуминенсе».

Полуфинальный матч клубного чемпионата мира состоится сегодня в 22:00 по московскому времени (15:00 по местному времени) на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Футболисты «Челси» – Энцо Фернандес , Жоао Педро , Николас Джексон , Мойсес Кайседо и Роберт Санчес – разместили на своих страницах в соцсетях ссылки, которые ведут на сайт продажи билетов ФИФА на клубный чемпионат мира. Таким способом игроки попытались привлечь болельщиков на предстоящую игру.

Поскольку полуфинал пройдет днем, есть опасения, что на трибунах будет множество пустых мест. Ожидается, что болельщиков «Флуминенсе» будет больше, чем фанатов «Челси».

Отмечается, что Коул Палмер, у которого 6,8 миллиона подписчиков, не размещал у себя рекламу матча и ссылку на билеты.

Во вторник утром билеты в общие сектора на матч «Челси» – «Флуминенсе» можно было приобрести примерно за 45 фунтов стерлингов.

Билеты на матч «Челси» и «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ подешевели с 474 до 13 долларов. В ФИФА не ответили на вопрос, считают ли это справедливым по отношению к уже купившим