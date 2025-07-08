Иван Игнатьев о карьере: «Забить 20-25 голов – и уехать в Катар или Саудовскую Аравию. С кайфом! Надо создать плацдарм, чтобы жить спокойно. Хороший контракт – это плюс»

Иван Игнатьев рассказал о желании перейти в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии.

Бывший нападающий «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» на данный момент выступает в Алжире за «Кабили». В прошлом сезоне он забил 5 голов в 15 матчах чемпионата.

– Обратно в Россию не тянет?

– Вот сейчас в отпуске кайфую. Тянет, конечно, я люблю быть дома, находиться в своей стране. Это всегда удовольствие. Здесь очень хорошо.

– Но при этом ты, так понимаем, выбрал вектор зарубежного развития карьеры?

– Мне уже 26, скоро 27.

Я не выбрал вектор – просто доверился своему сердцу. Потому что часто, когда я делал выбор не сердцем, а прислушиваясь к каким-то подсказкам, выходило все плохо.

Сейчас, дай Бог, и другие чемпионаты посмотрим. Там же рядом есть и Катар, и Саудовская Аравия. Почему нет?

– Катар и Саудовская Аравия привлекают большими деньгами или в футбольном плане?

– Хороший контракт – это плюс. Зимой мне исполнится 27 лет, надо создать какой-то плацдарм, чтобы потом жить спокойно.

Я уже думаю о будущем семьи. Забить 20 голов, 25 – уехать в Катар или в Саудовскую Аравию – с кайфом! Даже все вещи оставлю и уеду, – сказал Иван Игнатьев .