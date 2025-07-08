У Гарсии 4+1 в 5 матчах КЧМ. За время турнира популярность форварда «Реала» выросла в 267 раз
Гонсало Гарсия – самый результативный игрок «Реала» на клубном ЧМ.
Перед началом фэнтези-турнира КЧМ популярность нападающего составляла 0,13%. После группового этапа Гарсия был в командах у 4,21% фэнтези-менеджеров. Перед четвертьфиналом с «Боруссией» его выбрали 34,25% игроков. Сейчас он – самый популярный в «Реале».
У Гарсии 4+1 в 5 матчах КЧМ, причем результативные действия есть в каждой игре. Нападающий делит 1-е место в списке бомбардиров с Маркосом Леонардо («Аль-Хилаль»), Анхелем Ди Марией («Бенфика») и Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд). Однако только Гарсия вышел в полуфинал турнира: там «Реал» сыграет с «ПСЖ».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36614 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости