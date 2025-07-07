Шченсны и «Барселона» продлили контракт до 2027 года

Войчех Шченсны продлил контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 35-летним голкипером на срок до июня 2027 года.

Шченсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной» минувшей зимой после тяжелой травмы Марка-Андре тер Стегена. Голкипер провел 15 матчей в Ла Лиге , не пропустив в 8 из них. Его подробную статистику можно найти здесь .