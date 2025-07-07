Шченсны и «Барселона» продлили контракт до 2027 года
Войчех Шченсны продлил контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 35-летним голкипером на срок до июня 2027 года.
Шченсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной» минувшей зимой после тяжелой травмы Марка-Андре тер Стегена. Голкипер провел 15 матчей в Ла Лиге, не пропустив в 8 из них. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
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