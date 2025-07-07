Ракитич объявил о завершении карьеры. Хавбек взял 13 трофеев с «Барсой», две Лиги Европы с «Севильей» и дошел до финала ЧМ-2018 с Хорватией

Иван Ракитич завершил карьеру футболиста.

1 июля истек срок соглашения 37-летнего полузащитника с «Хайдуком », за который он выступал в сезоне-2024/25. На протяжении карьеры 37-летний полузащитник также выступал за «Базель », «Шальке », «Севилью», «Барселону» и «Аль-Шабаб». В составе сборной Хорватии Иван стал серебряным призером ЧМ-2018, с «Барселоной» выиграл 13 трофеев, с «Севильей» дважды победил в Лиге Европы.

«Хайдук» и сам футболист выпустили заявление, объявив о решении.

«Иван Ракитич, один из величайших футболистов в истории Хорватии, сегодня решил закрыть последнюю страницу своей блестящей игровой карьеры. Мы особенно гордимся тем, что Иван завершил свою блестящую игровую карьеру в нашем клубе, решив вплести часть своего футбольного величия в «Хайдук».

Это решение, безусловно, далось нелегко, но с сегодняшнего дня Иван Ракитич начинает новую главу в качестве футбольного деятеля. Мы желаем ему превзойти или, по крайней мере, достичь успехов, которых он добился за свою игровую карьеру», – говорится на сайте «Хайдука».