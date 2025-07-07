Гендиректор «Динамо» о словах Степашина, что «Зенит» поступил «не по-ленинградски» в отношении Сергеева: «Могу только согласиться. Я был маленьким во времена Ленинграда»
Павел Пивоваров оценил слова Сергея Степашина о «Зените».
На фоне переговоров о трансфере Ивана Сергеева член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о том, что «Зенит» хотел перехода футболиста в «Спартак»: «Странная история со звонками. Это не по-ленинградски. Надо не бояться «Динамо», а играть в футбол».
– Согласны ли вы со словами Сергея Вадимовича Степашина, что «Зенит» поступил не по-ленинградски?
– Я родился в Ленинграде, но был довольно маленьким в те времена, поэтому мне сложно как-то оценивать слова нашего председателя консультативного совета.
Я могу с ними только согласиться, – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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